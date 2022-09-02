За лічені хвилини один прильот може принести біду в чимало родин.

Більше 400 виїздів, майже три тисячі знищених боєприпасів - від початку повномасштабного російського вторгнення миколаївські піротехніки працюють майже без вихідних. Область ворог обстрілює щодня. Тож смертоносних подарунків рашисти насипають багато. Про те, як бійці ДСНС сьогодні рятують життя - в сюжеті Марини Михайловської.

Знищені оселі, зруйновані школи, поранені та загиблі цивільні. За лічені хвилини один прильот може принести біду в чимало родин.

Людмила Іванівна - жителька Миколаївської області:

До сих пір не можу до пам'яті дойти! На дівані осколки, потолок зачепило, стєнку пролетіло.

А ось і те, чим атакують росіяни Миколаїв. Піротехніки показують, з чим їм доводилося працювати. Це - залишки Смерча.

Дмитро Шульман - старший сапер:

Вони при падінні можуть пробити до 3 поверхів блочних домів. У нас були випадки, коли вона залітає в торець будинку 9-поверхового, а ми її зносили з 7-6 етажа.

Такий предмет дитина легко може сприйняти за іграшку, втім і дорослий швидше за все не побачить в ньому небезпеки.

Дмитро Шульман - старший сапер:

Даний боєприпас має самоліквідатор. Також вони можуть здетонувати самостійно. Були такі випадки, коли ми з ними працювали, і вони детонували самі по собі у людей в дворах, в домах.

Падає, вибухає і вражає все навколо смертельними осколками. Касетні комулятивно-осколкові елементи від системи залпового вогню "Торнадо-С" - розробка, яку росіяни вперше випробували в Сирії. Після 24 лютого і в Україні.

Андрій Шликов - начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

Ми столкнулися з сучасними боєприпасами рф. Боєприпаси касетні, кумулятивні, осколочні, протитанкові міни касетні. Ці боєприпаси були розроблені декілька років тому і проходить їх випробування.

Піротехніки зізнаються, в лютому багато з чим зіштовхнулися вперше. Досвід набували просто в процесі роботи, ризикуючи життям.

Андрій Шликов - начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

На початку навіть не знали, як з ними поводитися. Знаєм, що у них є самоліквідатори, скільки є часу, як спрацьовує підривник. Це проблема всіх піротехників України.

Миколаївські піротехніки постійно контактували з колегами з інших міст, обмінювалися досвідом з військовими. За пів року їхня частина змінилася і якісно, і кількісно. Тепер мають підготовлених бійців, сучасну техніку та спорядження. Так, новий спецодяг одного разу врятував Миколі життя. Захисний костюм надійно оберігає сапера. Навіть від розриву гранати Ф1 на відстані в метр.

Микола Полєжаєв - заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

Всі частини тіла закриває. В ньому спеціальна вентиляція температуру регулює. Обдув шолома. Важить 20 кг.

Прибрати те, що вибухнуло, знешкодити те, що не детонувало - не проходить і дня, щоб миколаївські піротехніки не були не викликах. Але навіть при такому надважкому графіку - роботи в них попереду ще дуже багато.

Микола Полєжаєв - заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

Є неофіційна статистика, кажуть 1 день повномасштабних бойових дій - це один місяць розмінування. Тому велика кількість часу. Іще з урахуванням того, що бойові дії не закінчилися, то важко сказати, який час піде на розмінування.

Викликів багато, тому іноді одразу знешкодити все не встигають. Але наголошують, це не означає, що місцеві мають прибирати вибухонебезпечні предмети самостійно. Щоб не побачили люди на території після обстрілів, треба одразу телефонувати до ДСНС або поліції.