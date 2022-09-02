Наталя Сінченко поїхала в Лимани, це на Миколаївщині. Село фактично на лінії фронту. Утім люди там намагаються жити звичайним життям, попри обстріли і вибухи. Історії звичайних українців - дивіться далі.

Максим Кирилюк телефонує своїй дружині, щоб показати їх будинок. Точніше те, що від нього залишилося.

Тут у нас була ванна, на першому поверсі кухня. На другому поверсі дитячі кімнати дочки та старшого сина.

І все це зруйнувала російська армія. Під час обстрілу села одна з ворожих ракет влучила прямісінько у будинок подружжя.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

На місці руйнування тепер залишився ось такий уламок ракети. Було пряме влучання у господарську будівлю. Через силу вибуху зруйновані навіть стіни, а потім здійнялася пожежа, яка перекинулася на житловий будинок.

Загасити пожежу рятувальників тоді не пустили. Було небезпечно через обстріли. Тому на допомогу прийшло майже все село. Люди самотужки носили відра з водою, але вогонь виявися потужнішим.

Наталія Панашій, староста села Лимани:

От тут розбили сітку, розтягли і заливали хлопці драбиною, заливали вручну відрами. І це робилось так швидко, що навіть не розумієте, але як будинок новий, построєний, матеріали швидко спалахнули.

За місяць до влучання ракети в будинок - родина Кирилюків переїхала жити до Кам'янець-Подільського. Тому про сумну звістку вони дізналися від сусідів.

Наталія Панашій, староста села Лимани:

Слава Богу , що вони залишилися живі, бо їх в той момент не було, бо прильот був прямо по середині по стіні. Дуже було страшно Максиму дзвонити і надавати інформацію. У мене були фотки з вулиці з тієї, що хата, і я йому по вайберу надіслала , що згорів твій будинок. Це на той час в такому форматі знищений будинок був вже 11 на території села.

Для родини цей будинок був втіленням мрії. Сім'я вкладала у нього всю душу і сили. Обрали саме село Лимани, що знаходиться за Миколаєвом, бо там тихо та спокійно, але навіть в не гадали, що прийде "русский мир".

Максим Кирилюк - місцевий житель:

П'ять років ми його будували. Вкладали сюда всю свою душу. Дуже багато грошей. Хотіли зробити сімейне гніздечко для дітей. Для нас , щоб потім в старості тут бути доживати. Я не вірив , що таке може статися.

Тож Максим і його сім'я чекають на Перемогу, щоб повернутися знову до свого села та відбудувати будинок.

Максим Кирилюк - місцевий житель:

Ми плануємо, як тільки це все скінчиться. Ми плануємо звісно, відбудуємо цей будинок і будемо разом жити із сім'єю.

А звістка про контрнаступ наших військових на херсонському напрямку підбадьорила й інших місцевих жителів.

Наталія Панашій, староста села Лимани:

Як от птички повертаються у гнізда, так і повертаються наші жителі. Ми віримо, що ми - Українці. І ніхто не має права заходити на нашу територію. І віримо, що скоро дорога на Херсон буде вільною. Свобода.

Більшість жителі цього села - виїжджати не збираються. Кажуть, це їхня земля і окупантам тут не раді. Тож просто так її не віддадуть.