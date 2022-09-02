Служба безпеки України передала Агентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА), активи хімічного бізнесу російського олігарха на суму 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член політичної партії "Єдиная Россия".

За інформацією ЗМІ, це "дочка" компанії "Невская косметика" "Вінницяпобутхім" Володимира Плесовських.

Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 1,5 млрд грн, а також готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн грн на складах перейшла в управління держави.



За даними СБУ, топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності та розпочав виведення з України активів в інтересах російського власника. Вони потрапили під арешт у рамках кримінальної справи.

Нагадаємо, що в управління держави передали активи 19 компаній через зв'язок з Росією.