"Укрзалізниця" запускає програму безкоштовної евакуації громадян України, які проживають в Криму. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-rаналі.

Річ у тім, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш. Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси.

Він зазначив, що проїзд буде безкоштовним, також люди матимуть гаряче харчування в дорозі, передбачена безкоштовна медична допомога, "підйомні" від "Укрпошти".

Камишін повідомив, що особисто проінспектував вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму, які вирішать евакуюватись "Укрзалізницею".