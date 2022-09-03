"Укрзалізниця" запускає евакуаційні поїзди для українців у Криму [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" запускає програму безкоштовної евакуації громадян України, які проживають в Криму. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-rаналі.
Річ у тім, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш. Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси.
Він зазначив, що проїзд буде безкоштовним, також люди матимуть гаряче харчування в дорозі, передбачена безкоштовна медична допомога, "підйомні" від "Укрпошти".
Камишін повідомив, що особисто проінспектував вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму, які вирішать евакуюватись "Укрзалізницею".
по темі
Українська розвідка вдячна за надану інформацію з Криму
Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів рф на півострові
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області оголошеному масову евакуацію
У неділю, 28 серпня, в окупованому Криму знову пролунав вибух
Жителів Зеленодольської громади Дніпропетровської області просять терміново покинути дачі