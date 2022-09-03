Країни ЄС працюють над економією енергоресурсів та шукають шляхи відмови від ресурсів росії [ Редагувати ]
Енергетична криза в Європі. Втомлені газовим шантажем росії країни працюють над економією енергоресурсів, а також шукають довгострокові рішення, щоби зіскочити з російської газової голки. Хто, де і як бореться з появою додаткових нулів у платіжках, а кого енергетична криза не зачепила зовсім - розкаже Марина Біленька.
Замість 9-ї ранку - на роботу о шостій. Так з подорожчанням енергоносіїв вирішила боротися ця фабрика з виробництва кераміки у містечку Чітта-ді-Кастелло, що в центрі Італії.
Лоренцо Джорнеллі, менеджер:
Ми обрали цей час, тому що в перші години дня температура нижча і ми можемо обійтися без вентиляторів, які завжди ввімкнені вдень. Більше того, тепер ми також використовуємо електроенергію, коли вона дешевша.
Іншого виходу наразі немає, - стверджує менеджер компанії. Адже комірне для них порівняно з минулим роком - подорожчало на тисячу відсотків. Торік у липні за використання 70 тисяч кубічних метрів газу - заплатили 18 тисяч євро.
Лоренцо Джорнеллі, менеджер:
Цього року в липні ми спожили 60 тисяч кубометрів газу, тобто на 10 тисяч менше, тому що використовуємо дещо нижчі температури для виготовлення нової колекції посуду - але ми все одно отримали рахунок на 127 тисяч євро.
Італійське промислове лобі "Конфіндустрія" попереджає про ризик масового банкрутства компаній, якщо ціни на енергоносії не знизяться. І вимагає від уряду план нормування газу й державні субсидії для захисту виробників.
Торік Італія майже половину своїх газових потреб закривала російським паливом. Нині ж постачання скоротили до 18 відсотків, а решту намагаються отримати від альтернативних постачальників.
Наслідки енергетичної кризи відчувають і решта країн ЄС. З першого вересня через несплату за липневу партію - без російського "блакитного палива" залишився один з основних постачальників газу у Франції - корпорація "Енжі". За словами міністра енергетики країни, подолати паливний шантаж кремля Європа зможе за двох умов: тверезого погляду на проблему і єдності.
Агнес Паньє-Рунаше, міністр енергетики Франції:
Успіх цього плану вимагатиме участі кожного. Ми виконаємо ті завдання, які постануть перед нами, зробимо це взірцево. Втім перед нами питання колективних, пропорційних і розумних зусиль. Я нагадаю, що "тверезість" означає боротьбу з відходами, звертати увагу на опалення та освітлення, і не вимагати від компаній скорочувати виробництво.
Газові сховища Франції заповнені на 90 відсотків. Цього вистачить, аби пережити звичайну зиму. Та якщо попереду аномальна холоднеча - першими постраждають підприємства. У влади не залишиться іншого вибору, окрім як нормувати розподіл газу та електрики.
Плани економії енергоресурсів представила також Німеччина і Бельгія - прикрутять усе, що можна. Брюссель економити почне з численних чиновницьких установ.
Александер де Кро, прем'єр-міністр Бельгії:
Органи державної влади знизять опалення, зменшать використання кондиціонерів і вимикатимуть світло в кожній своїй будівлі.
Велика Британія хоч і не є членом Євросоюзу, але й там енергетичну кризу відчувають гостро. У цьому пабі в передмісті Лондона щорічна платіжка за електрику зросла з 16 тисяч фунтів стерлінгів до 65. Постав вибір: підняти ціни, скоротити персонал, зменшити години роботи, чи закритися зовсім?
Джеймс Катбертсон, приватний підприємець:
Вирішіть проблему енергії, це найбільше, що нас зараз турбує. З рештою ми розберемося. Але зробіть щось, зробіть це зараз, введіть обмеження вартості, зробіть ціни справедливими й такими, щоб ми могли продовжувати вести наш бізнес.
За словами Джеймса, якщо влада нічого не робитиме - 70 відсотків англійських закладів - не переживуть цю зиму.
Водночас британський уряд розглядає сценарій централізованих відключень електроенергії взимку - як на промислових об'єктах, так і у населення.
Прискорення запуску атомних електростанцій та збільшення видобутку нафти у Північному морі - серед рішень енергетичної кризи. Утім на їх реалізацію знадобиться час. І мова не про один рік, каже очільниця британського МЗС і одна з претенденток на прем'єрське крісло - Ліз Трасс.
Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії:
Ми повинні займатися бурінням в регіонах, де місцеві громади його підтримують. Ми маємо рухатися вперед, щоб забезпечити свої потреби. І я боюся, що попередні уряди ухвалювали надто багато короткострокових рішень, які зробили Британію залежною від світових цін на енергоносії.
При цьому не всі країни європейського континенту страждають від нестачі палива. Угорщина, наприклад, підписала з "Газпромом" контракт на додаткове постачання газу. З першого вересня країна щодня одержує до майже шести мільйонів кубометрів газу понаднормово.
Понадконтрактні обсяги йдуть і через газопровід "Турецький потік". Водночас "Північний потік" повністю припинив роботу.
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