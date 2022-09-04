Черга утворилася через заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску з білоруссю

Сотні вантажівок застрягли на кордоні з Польщею! На пункті пропуску Ягодин черга на понад півсотні кілометрів! Щоб вивезти товар за кордон далекобійникам доводиться стояти тижнями. Митники ж пояснюють - усе через заблоковані порти, бо всі вантажі до ЄС тепер везуть через них.

Чи є рецепт від блокади? І що може поліпшити ситуацію на кордоні? Сніжана Сидорук з'ясовувала.

До кордону ще 42 кілометри, а ставали ми 46 було в колєйку. Ну зараз, наверное, більше калєйка вже стоїть.

Машина Сергія вже добу стоїть у черзі до кордону. Далекобійник розповідає - йому не звикати, бо таке тут відколи почалася повномасштабна війна.

Сергій, далекобійник:

Ми знали, що тут таке. - Тобто бутерброди з собою? - Холодильник забитий, да. Харчів брали на неділю, потому що тут інакше не получається.

Біля села Годовичі Сергій та його колеги організували перший блокпост. Пильнують тих, хто хоче об'їхати колійку.

У Любомлі багато заходе машин. Вони якось там об'їжджають і потом вклинюються.

Машини стоять упритул одна до одної. Ваговози зайняли одну смугу шляху в бік кордону, по іншій - транспорт іде в обидва боки та ледве розминається.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

На виїзд з України на Ягодині нині чекають майже дві з половиною тисячі вантажівок. Колійка з фур розтягнулася на пів сотні кілометрів. Такої довжелезної черги тут ще не бачили.

Такої ще не було. Було 31 кілометр.

Олександр працює на польського перевізника. Повертається порожнім. Стоїть у загальній черзі вже третю добу. Коли потрапить до Польщі - навіть уявити не може. До пункту пропуску йому ще більш як тридцять кілометрів. А з понеділка його колеги по той бік кордону ще й мають намір страйкувати!

Олександр, далекобійник:

Поляки будуть бастовать три дні: понедільник, вторнік і среда. - А чого? - Із-за того, что польские компании не могут уехать назад. Ми туда гуманітарку везем, привозим і ми не можемо виїхать. Пять суток ну як це стоять - це ж убиток. Порожня ж не мішає машині завантаженій. Ми в разних очередях. Це уже дурдом такий.

Аби потрапити до Польщі, далекобійники чекають не дні, а тижні. Живуть у машинах посеред поля. Поруч - жодних зручностей.

Ну каністра є. Он вмиться і помиться і так далі. Їсти все треба з собою брать.

Вадим, далекобійник:

Дві неділі стою в колєйке прямо до цього поворота. У мене лишилося кілометр сімсот десь.

Водії - втомлені та обурені. У багатьох не витримують нерви. Переконані - дехто на черзі вже заробляє гроші!

Петро, далекобійник:

Поліція веде. От взяла чотири машини - веде. Куди вона веде? Бо хазяї заплатили - там поліція провела без колєйки. Брала вже по чотири тисячі, по п'ять. Вони прямо під шлагбаум, хто що скаже? Поліція веде з мигалками. Позавчора вели чотири самосвали, зерновози повели.

Величезна черга з фур, пояснюють митники, утворилася через заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску з білоруссю. Тож увесь потік транспорту з України йде через західний кордон. Позачергово пропускають тільки машини з пальним. Решта - в одній черзі.

Микола Татарчук, в. о. начальника Волинської митниці:

Це ну надзвичайно складна ситуація. Західний кордон це орієнтовно 1,7 мільйона тон спроможність його опрацювати на виїзд з України в один місяць. А потреба є значно більша - п'ять і більше мільйонів. Зросла кількість сільськогосподарської продукції, які рухаються на експорт.

Аби розвантажити Ягодин - понад два місяці тому сюди заборонили їхати легковикам. Відтоді оформлюють лише фури й автобуси. З сусідами провели міжурядову зустріч - домовилися про те, що до кінця літа поляки перенесуть подалі від свого пункту пропуску фітосанітарний та ветеринарний контролі, адже саме це гальмує потік транспорту.

Микола Татарчук, в. о. начальника Волинської митниці:

Так не сталося. Товари й далі проходять і ветеринарний і фітосанітарний контроль у пункті пропуску Дорогуськ з польської сторони, що як би не сприяло збільшенню товаропотоку. Польська сторона опрацьовує тільки 570 за добу, тобто орієнтовно вдвічі менше, ніж хотілося.

З першого вересня українська митниця запровадила на кордоні з Польщею нову організацію руху транспорту. Через великі пункти пропуску тепер можуть їхати лише фури вагою понад сім із половиною тонн, решту - спрямовують на малі автопереходи. Втім водії - сумніваються, що таким чином вдасться розв'язати проблему з масштабним накопиченням фур.

Вадим, далекобійник:

У нас одна проблема то, що всі машини ідуть в одну колійку, то що немає накопітєля. І все проходить через одні руки, тобто як у нас була корупція, так вона і є. Раніше хотіли зробити, щоб зайшли через накопітель, щоб електронна черга була - всі чекали цього. Чомусь немає. Значить, владу чи керівництво наше влаштовує, щоб такі колейки були.

Тим часом машини прибувають. Коли наша знімальна група полишала Ягодин - остання фура до черги доєдналася аж на (56) п'ятдесят шостому кілометрі від кордону.