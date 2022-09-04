На Київщині тріатлоністи збирали кошти на потреби ЗСУ [ Редагувати ]
Спортсмени - волонтери. На Київщині тріатлоністи з різних куточків України вирішили не лише перевірити себе на твердість характеру, а й допомогти у зборі коштів на потреби ЗСУ. Маршрут в спортсменів був не з легких - вісім кілометрів вплав, понад триста - на велосипедах, і ще півсотні - бігом.
Анатолій Журавльов повернувся зі змагань.
Суботній ранок. Біля Блакитного озера під Києвом - людно. Спортсмени розминаються, і разом із групами підтримки - в очікуванні старту змагань.
Михайло Бойко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":
Немножко страшно, но больше страшно не дистанции, а соперники. Соперники наводят жути! Очень сильные ребята собрались сегодня.
Змагання з тріатлону "Київмен" проводяться вже втретє. І вважаються екстремальними - маршрут гонки не з простих.
Андрій Булдаков, співзасновник змагань із тріатлону "Kyivmen":
Участникам необходимо в первую очередь проплыть восемь километров - не каждому по силе. После этого сесть на велосипед и проехать 215 километров. Соревнования два дня. На следующий день они едут снова на велосипеде 145 километров и бегут чуть больше марафона - это 52 километра.
Взяти участь у змаганнях цьогоріч виявили бажання спортсмени з Одещини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та інших регіонів України.
Михайло Бойко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":
Надо поддерживать национальный бренд и нравится вообще такой вид соревнований - экстремальный. - А чим? - Тем, что ты можешь побыть на едине с собой максимально долго. Плюс понять, где твоя точка - ты становишься сильнее и с каждым разом сдвигаешь свой лимит, щупаешь эту точку, мне нравится этот момент, эти ощущения.
Михайло, професійний тріатлоніст. Але серед учасників - є й любителі.
Ольга Нємченко, учасниця змагань із тріатлону "Kyivmen":
Сьогодні я лишень просто пливу - як плавець, але не як учасник команди. В країні війна, але я активно приймаю участь майже в кожному старті, друзі дивуються - "Оля, ти скрізь!"
Довгоочікуваний старт. Професійні спортсмени - пливуть п'ять кіл за визначеним маршрутом. Любителі - скільки хочуть або скільки можуть.
Давай-давай, Бодик, молодец.
В умовах воєнного часу організатори вирішили об'єднати зусилля спортсменів для допомоги нашим захисникам. Гуртом тріатлоністи хочуть зібрати чималу суму грошей.
Андрій Булдаков, співзасновник змагань із тріатлону "Kyivmen":
Общая цель - это 410 тысяч гривен. Мы хотим купить два УЗИ-аппарата для цивильных и военных на передовой, где можно быстро оказать этим помощь. То есть это девайс, который по вай-фаю быстро подключается и быстро сканирует поврежденные органы, ну и соответственно применить какую-то помощь.
Після виснажливого майже двогодинного запливу учасники гонки поступово полишають водойму й поспішають перейти на наступний етап.
Тридцать седьмой!
Поліна передає естафету колезі по команді. Попереду - кількагодинний заїзд на велосипеді.
Я готувалася на цю дистанцію, взагалі 10 плаваю, тому нормально.
А от для Вадима заплив був лише такою собі розминкою перед наступними етапами гонки - весь маршрут він проходить самотужки. Спортсмен біжить до свого велосипеда.
Вадим Коваленко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":
Все по плану іде у вас? - Поки що по плану, а там буде видно. - А плавання це найважчий етап був? Чи все попереду? - Ну плавання коротший по часу, і мабуть, найлегший. Найважчий буде третій - там буде саме цікаве.
Але то вже завтра. Сьогодні завдання для всіх спортсменів - подолати на велосипеді ще понад 200 кілометрів.
Ваня, давай-давай, выбегай, я здесь готов! Давай, красива! - Давай-давай, малыш! - Ууу-хуу.
Тож тріатлоністи чимдуж жали на педалі й мчали за наміченим маршрутом.
Завтра - після закінчення велосипедного етапу - спортсмени бігтимуть понад півсотні кілометрів. Тоді й буде визначено переможців гонки. Організатори закликають українців стежити за ходом змагань на офіційній сторінці "Київмену" в Інстаграмі. Там же всі охочі можуть долучитися до збору коштів на потреби наших захисників.
Ольга Нємченко, спортсменка:
Приймаючи участь у таких заходах, ми робимо більше, ніж просто вкладаємося фінансово в нашу перемогу, допомагаючи купити все необхідне нашим воїнам ми залишаємо живим спорт. Ми повинні зустріти наших воїнів і відбудовувати Україну здоровими, при розумі й сповненими сил і готовими представляти Україну на міжнародних стартах.
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