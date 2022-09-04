Спортсмени - волонтери. На Київщині тріатлоністи з різних куточків України вирішили не лише перевірити себе на твердість характеру, а й допомогти у зборі коштів на потреби ЗСУ. Маршрут в спортсменів був не з легких - вісім кілометрів вплав, понад триста - на велосипедах, і ще півсотні - бігом.

Анатолій Журавльов повернувся зі змагань.

Суботній ранок. Біля Блакитного озера під Києвом - людно. Спортсмени розминаються, і разом із групами підтримки - в очікуванні старту змагань.

Михайло Бойко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":

Немножко страшно, но больше страшно не дистанции, а соперники. Соперники наводят жути! Очень сильные ребята собрались сегодня.

Змагання з тріатлону "Київмен" проводяться вже втретє. І вважаються екстремальними - маршрут гонки не з простих.

Андрій Булдаков, співзасновник змагань із тріатлону "Kyivmen":

Участникам необходимо в первую очередь проплыть восемь километров - не каждому по силе. После этого сесть на велосипед и проехать 215 километров. Соревнования два дня. На следующий день они едут снова на велосипеде 145 километров и бегут чуть больше марафона - это 52 километра.

Взяти участь у змаганнях цьогоріч виявили бажання спортсмени з Одещини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та інших регіонів України.

Михайло Бойко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":

Надо поддерживать национальный бренд и нравится вообще такой вид соревнований - экстремальный. - А чим? - Тем, что ты можешь побыть на едине с собой максимально долго. Плюс понять, где твоя точка - ты становишься сильнее и с каждым разом сдвигаешь свой лимит, щупаешь эту точку, мне нравится этот момент, эти ощущения.

Михайло, професійний тріатлоніст. Але серед учасників - є й любителі.

Ольга Нємченко, учасниця змагань із тріатлону "Kyivmen":

Сьогодні я лишень просто пливу - як плавець, але не як учасник команди. В країні війна, але я активно приймаю участь майже в кожному старті, друзі дивуються - "Оля, ти скрізь!"

Довгоочікуваний старт. Професійні спортсмени - пливуть п'ять кіл за визначеним маршрутом. Любителі - скільки хочуть або скільки можуть.

Давай-давай, Бодик, молодец.

В умовах воєнного часу організатори вирішили об'єднати зусилля спортсменів для допомоги нашим захисникам. Гуртом тріатлоністи хочуть зібрати чималу суму грошей.

Андрій Булдаков, співзасновник змагань із тріатлону "Kyivmen":

Общая цель - это 410 тысяч гривен. Мы хотим купить два УЗИ-аппарата для цивильных и военных на передовой, где можно быстро оказать этим помощь. То есть это девайс, который по вай-фаю быстро подключается и быстро сканирует поврежденные органы, ну и соответственно применить какую-то помощь.

Після виснажливого майже двогодинного запливу учасники гонки поступово полишають водойму й поспішають перейти на наступний етап.

Тридцать седьмой!

Поліна передає естафету колезі по команді. Попереду - кількагодинний заїзд на велосипеді.

Я готувалася на цю дистанцію, взагалі 10 плаваю, тому нормально.

А от для Вадима заплив був лише такою собі розминкою перед наступними етапами гонки - весь маршрут він проходить самотужки. Спортсмен біжить до свого велосипеда.

Вадим Коваленко, учасник змагань із тріатлону "Kyivmen":

Все по плану іде у вас? - Поки що по плану, а там буде видно. - А плавання це найважчий етап був? Чи все попереду? - Ну плавання коротший по часу, і мабуть, найлегший. Найважчий буде третій - там буде саме цікаве.

Але то вже завтра. Сьогодні завдання для всіх спортсменів - подолати на велосипеді ще понад 200 кілометрів.

Ваня, давай-давай, выбегай, я здесь готов! Давай, красива! - Давай-давай, малыш! - Ууу-хуу.

Тож тріатлоністи чимдуж жали на педалі й мчали за наміченим маршрутом.

Завтра - після закінчення велосипедного етапу - спортсмени бігтимуть понад півсотні кілометрів. Тоді й буде визначено переможців гонки. Організатори закликають українців стежити за ходом змагань на офіційній сторінці "Київмену" в Інстаграмі. Там же всі охочі можуть долучитися до збору коштів на потреби наших захисників.

Ольга Нємченко, спортсменка: