Біля посольства росії в Кабулі підірвався терорист-смертник: є жертви [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Про це повідомляє Reuters.
В результаті загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.
Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетонував.
Тим часом в МЗС росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства.
Як стверджують пропагандистські ЗМІ рф, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.
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