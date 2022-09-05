У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Про це повідомляє Reuters.

В результаті загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетонував.

Тим часом в МЗС росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства.

Як стверджують пропагандистські ЗМІ рф, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.