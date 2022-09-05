Довжелезні черги за харчами, відсутність комунікацій та перспектив у зруйнованих і окупованих містах Луганщини. Й останні неприступні рубежі, які вже три місяці тримають наші захисники. На Донеччині напередодні українські воїни не дали оркам просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках. До того ж відбили один населений пункт та приземлили російський вертоліт. Що відбувається нині на сході - далі в нашому огляді.

Окупований та вщент зруйнований Сєвєродонецьк.

Е-мае….бедные люди…ужас…

А це Лисичанськ. Довжелезна черга з місцевих.

Вот это очередь за хлебом с утра…

Міста, де віднедавна при владі "руський мір" поступово перетворюються на пекло на землі. Ні комунікацій, ні допомоги, ні спокою.

Поки в окупованому регіоні триває примусова мобілізація, наші воїни мужньо боронять його останні рубежі. У районі Лисичанського Нафтопереробного заводу й досі точаться бої.

На Донеччині обстріли не вщухають. Орки гатять, немов за списком. По кожному вільному українському місту. Це Сіверськ. Після чергового удару.

Вот это вот уе***о сегодня ночью. Одна, а вот - вторая…

А це Бахмут. Черговий будинок лишився без вікон.

Багатостраждальний Слов'янськ. Попередня ніч минула спокійно. Проте минулої - прилетіло в спорткомплекс та автомийку.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Місто зазнало чергового обстрілу, постраждав один із центральних районів. Цього разу місто звільнили від автомийки та спортзалу у провулку Андріївському.

Ось наслідки попереднього прильоту по житловому сектору. Люди й досі не тямляться від переляку.

Дітей на пол, і лежали в комнаті на полу… В подвал же ж ми не побіжим. Бо, ну с такими темпами ти не вспінеш нікуда добігти… Рекція миттєва, гуп і все…

В ванну залезла и пластик на голову упал… А потом вышла за двор - горит все. Мы сюда прибежали - тут кирпичи, там горит, там - крики…

Минулої доби орки обстріляли десятки населених пунктів. Загинули мирні мешканці

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

За четверте вересня росіяни вбили трьох мирних мешканців. 2-х - у Кураховому і 1-го у Соледарі. Ще три людини отримали поранення. Кожен воєнний злочинець буде покараний!

Попри істотну втрату військової техніки та живої сили, рашисти не залишають намірів окупувати Донеччину. Наші воїни не дали ворогу просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного; на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара; на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне.

Напередодні наші військові відсунули орків з Озерного.

Чим саме доказали росгвардії - куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком. Село за селом.

Володимир Зеленський, президент України:

Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-ого батальйону 103-ої бригади тероборони, які забезпечили результат. На Донеччині звільнено населений пункт!

А у Гуляйполі українські захисники приземлили російський вертоліт.

У місцевих пабліках повідомляють про нічну бавовну у Горлівці.

Тим часом поліцейські та волонтери під обстрілами продовжують розвозити гуманітарну допомогу.

Вот посмотрите в каких условиях находятся люди. Просто не передать словами. Вот - посмотрите.

Ангела хранителя! И привет Киеву! Все, чтоб було гаразд… Ангела Хранителя вам, давайте… - Авдеевка! Вы невероятные! Держитесь!

Зовсім поруч - важкі бої. Та люди не поспішають виїжджати. Кажуть, вірять, що окупанти сюди не дійдуть.

Километр и восемьсот метров. Там - передовая. Вот такая вот улица. Вот такие вот живут люди в Авдеевке. Считай что на нуле…

Далі маршрут пролягає до Водяного.

Як вас звати? - Степан. - Ось, Степан. Водяне, каже - прилетіло. Слава Богу, що не розірвалося… - Але й гепнуло там… Ось така хр**ь… все. Тікаєм.

Евакуацію продовжують звідусіль. Навіть з найпекельніших районів.

Эвакуация гражданского населения! Есть кто?

Напередодні з підконтрольних Україні територій мирне населення вивозили до Кропивницького та Дніпра. А звідти є змога дістатися - й інших безпечних регіонів.