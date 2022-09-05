Окупанти обстріляли Харківську область: є загиблі [ Редагувати ]
Окупанти завдали артилерійського удару по Золочеву Харківської області. Про це повідомляє Telegram-канал Харківської ОВА.
Внаслідок обстрілу загинули 39-річний та 52-річний чоловіки.
Наразі інші подробиці ворожого удару не уточнюються.
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