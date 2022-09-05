Забрати зі штатів… штаб-квартиру ООН. Російське МЗС погрожує ініціювати її перенесення до іншої країни. Очевидно, що це реакція на ситуацію навколо візиту російської делегації на Генеральну асамблею об'єднаних націй, який і досі під питанням.

Що саме відбувається? І чи взагалі реально те, про що кажуть у москві? Про це одного з найдосвідченіших українських дипломатів, який пів життя віддав роботі в ООН, розпитав наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

"Візовий скандал" навколо російської делегації набирає обертів. Натепер жоден представник москви: від охоронців і до самого міністра лаврова - і досі не отримав візу (а заявка була на 56 людей, і це не враховуючи пул журналістів і екіпаж спецборту - а вони теж усі без віз). І хоча формально це наче і не пов'язано, - зрозуміло, чому у москві раптом почали розмови про необхідність перенесення штаб-квартири "Об'єднаних націй" з Нью-Йорку до іншого міста в іншій країні. Це така спроба "натиснути" на ООН.

Дипломати кажуть, що питання такого рівня може вирішувати хіба що Генеральна асамблея ООН - і отримати її згоду, навіть теоретично - абсолютно нереально.

Я думаю, що до голосування не дійде, тому що це абсурд, за такі речі ніхто голосувати не буде.

Як в ООН ухвалюються рішення - український дипломат Олександр Мацука знає, адже свого часу він очолював секретаріат Ради безпеки Організації. Каже, за всю історію Об'єднаних націй було лише 2-3 випадки, коли починали обговорювати перенесення її штаб-квартири, втім, щоразу переконували - це нереально. І якщо навіть генсекам ООН це не вдалося - зараз на вимоги росії точно ніхто не піде.

Олександр Мацука, керівник секретаріату Радбезу ООН (2012-2016):

Тисячі людей, які тут працюють, в Секретаріаті ООН, в програмі розвитку ООН, в ЮНІСЕФ… І куди це все дівати?

Це нереально, і росіяни це знають, що це нереально. Тут же 193 місії в Нью-Йорку! У них тут вже майно - хтось знімає, а хтось купив. І все це зараз кинути, їхати невідомо куди й там купувати? Ніхто не погодиться! І по-друге, а хто в принципі ООН запрошував кудись? Вони що - в москву хочуть його перевезти? Чи вони будуть Нью-Васюки будувати?

Всі ці заяви з москви, каже дипломат, схоже, розраховані на внутрішню аудиторію, ніж на чиновників ООН, які чудово розуміють, що навіть дискусію про перенесення величезної міжнародної структури починати ніхто не буде. А от щодо віз для російської делегації…

Ще є час! І американці свого часу - у радянські часи - таку тактику використовували, коли тримали до останнього дня і давали візу за день до початку якогось там заходу. Кілька років тому вони це зробили щодо Валентини Матвієнко, яка мала приїхати сюди на Генасамблею, і їй дали візу теж - за два дні до початку і з великими обмеженнями. І вона образилась - не приїхала.

Уже пробували робити це онлайн - і, власне, не обов'язково вже і приїздити - ніхто ж тобі не забороняє виступити!

Але чи погодиться за таких умов російська делегація летіти - якщо невизначеність із візами затягнеться? Чи виступатиме з промовою, якщо доведеться робити це дистанційно? Тим паче, що з ООНівської трибуни багато говоритимуть про війну, і про воєнні злочини. Від однієї тільки України готується дуже потужний виступ; явно й інші світові лідери - зокрема, з Байденом, який відкриватиме Високі дебати, - засуджуватимуть москву і вимагатимуть припинити бойові дії. Слухати це із кам'яним обличчям російській делегації явно не хотілося б… Але поки триває "візова невизначеність". Яку дипломати розцінюють як прозорий натяк з боку Штатів: для того, щоб прилетіти для виступу в ООН, варто було б дотримуватися статутних принципів цієї організації, головний з яких - рівність всіх держав, великих і малих, і обов'язковість вирішення будь-яких конфліктів винятково мирним шляхом.