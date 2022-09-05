На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

Про небезпечного звіра попередили жителів словацького села Улич на сході Словаччини, повідомляє портал tvnoviny.sk.

Повідомляємо вам, що поряд із селом переміщається тигр, що втік із зоопарку в Україні. Просимо вас бути пильними та обмежити пересування за межами ваших будинків. Якщо ви побачите тварину, телефонуйте до поліції чи голови села.

Тигра також зафіксувала фотопастка приблизно за 5 км від села Брезовець. Попередження про величезного хижака також розмістили на Facebook-сторінці поліції Словаччини. Попередження про тигра поліція отримала від своїх українських колег у суботу о 17:30.

Тигр утік з домашнього розведення одного з жителів села Стричава Закарпатської області. Директор адміністрації національного парку "Полонини" Мирослав Бураль, підтвердив цю інформацію агентству. За його словами, молодого тигра вивезли з зоопарку на сході України на початку вторгнення.

Нагадаємо, що в Одеському зоопарку побудували лев'ятник для тварин-переселенців з Харкова.