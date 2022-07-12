Евакуюють із небезпечних регіонів не лише людей. У Київському зоопарку вже кілька тижнів живе тигриця Даліла - її до столиці привезли з Харківщини. Після переїзду тварину тривалий час не показували, бо та мала поранення і оговтувалася від стресу.

Як зараз почувається гостя - розкажемо далі.

Колись агресивна хижачка нарешті поводиться спокійно. Сьогодні у цієї великої кішки - розвантажувальний день. На сніданок - великий шматок дієтичної індички.

Кирило Трантін - директор Київського зоопарку:

Десь через 2-3 тижні ми побачили, що вона вже так адаптовується і вона змінила свою шубу, така вона стала трошки загарніше. І зараз в неї така дієта особлива, ви бачите, сьогодні у наших тигрів це яловичина, а в неї -індик.

А ці кадри знято у Харківському еко-парку у квітні. Всі ці тварини - на собі відчули пекло "русского міра". Масові обстріли рашистів майже повністю знищили парк. Деякі хвостаті втекли зі зруйнованих кліток, чимало звірів - загинули. Тих, що лишилися, тримати під постійними обстрілами було небезпечно. Та й годувати не було чим. Щодо великих кішок рішення керівництва було однозначним - їх доведеться приспати.

Кирило Трантін - директор Київського зоопарку:

Тоді бросили такий клич, хто може забирайте тигрів, левів, якихось там тварин і усі зоопарки України, хто мав можливість приютить таких тварин.

Виснажена війною та дефіцитом їжі, агресивна до людей та перелякана. Такою знайшли Далілу зоозахисники, що приїхали евакуювати тварину.

Аби не травмувати її ще більше під час евакуації, 12-річній тварині вкололи снодійне. Вона прокинеться вже у Київському зоопарку.

На цих кадрах - втомлена Даліла нарешті приїхала до своєї нової домівки. Директор згадує - тварина була у жахливому стані - кульгала на одну лапу, на тілі були численні забої та травми. Перші два тижні її майже не турбували. Але зараз - це ще худенька, але вже здорова кішка, яка немов би все життя жила тут.

Кирило Трантін - директор Київського зоопарку:

Вона дуже полюбляє… зараз жарко, в нас є водойми, вона дуже любить купатися, приймати ванни. Ну і взагалі вона розуміє те, що ми її поважаємо, тому що ми її не турбуємо, ми її не не просимо стрибати.

Зазвичай тигри живуть до 18-ти років. Тож швидше за все вольєр у Київському зоопарку стане домом для цієї смугастої переселенки до кінця життя.