Виведення російських військ з Запорізької АЕС - єдиний варіант забезпечити безпеку станції. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Слова Макрона наводить Єлисейський палац.

Президент Франції наголосив на нагальній необхідність гарантування безпеки АЕС, що може бути досягнуто лише за допомогою відведення російських сил.

Президент Франції також розпитав Володимира Зеленського "про військові, гуманітарні та економічні потреби» України.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати двоє експертів.

У понеділок, 5 вересня, на Запорізькій АЕС після ворожого обстрілу відключили від мережі останній енергоблок.