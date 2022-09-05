На Запорізькій атомній електростанції у понеділок, 5 серпня, відключили від мережі останній енергоблок. Про це повідомив "Енергоатом".

Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС - Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок - був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Впродовж останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Лінії електропередачі 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС - Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС - Мелітополь були пошкоджені та відключені у попередні дні.

Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Станція повністю відключилась від енергосистеми України вдруге за останні два тижні. 25 серпня енергоблоки №5 і №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок відключення єдиної цілої високовольтної лінії, але наступного дня їх вдалося повернути в мережу один за одним.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати двоє експертів.