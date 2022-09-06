Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу, 5 вересня, українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт. Про це свідчать данні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 50150 солдатів.
Загальні бойові втрати противника на 06.09 орієнтовно склали:
- особового складу - 50150 (+350) осіб;
- танків - 2077 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин - 4484 (+25) одиниць;
- артилерійських систем - 1179 (+22) одиниць;
- РСЗВ - 296 (+2) одиниць;
- засоби ППО - 156 (+0) одиниць;
- літаків - 236 (+0) одиниць;
- вертольотів - 207 (+1) одиниць;
- БПЛА - 876 (+9) одиниць;
- крилаті ракети - 209 (+4) одиниць;
- кораблі / катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) одиниць;
- спеціальна техніка - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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