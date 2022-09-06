За минулу добу, 5 вересня, українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт. Про це свідчать данні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 50150 солдатів.

Загальні бойові втрати противника на 06.09 орієнтовно склали:

особового складу - 50150 (+350) осіб;

танків - 2077 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин - 4484 (+25) одиниць;

артилерійських систем - 1179 (+22) одиниць;

РСЗВ - 296 (+2) одиниць;

засоби ППО - 156 (+0) одиниць;

літаків - 236 (+0) одиниць;

вертольотів - 207 (+1) одиниць;

БПЛА - 876 (+9) одиниць;

крилаті ракети - 209 (+4) одиниць;

кораблі / катери - 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) одиниць;

спеціальна техніка - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.