Колектив Національної академії СБУ продовжує активно допомагати нашим військовослужбовцям, які боронять нашу державу від російських загарбників.

Разом із волонтерами з Рівненщини для військових, які знаходяться на передовій, придбали мікроавтобус FORD Transit. Співробітники закладу провели технічне обслуговування транспорту та пофарбували його в маскувальний темно-зелений.

На фронті автомобілі мають не менше значення, ніж зброя та боєприпаси. Вони не витримують потужних обстрілів, але допомагають ефективно працювати і, найголовніше, рятують життя. На жаль, ми часто чуємо про нестачу авто у підрозділах, бо війна перетворює транспорт на розхідний матеріал. Тож наше завдання - робити все, щоб у наших воїнів їх було вдосталь.

Захисники також отримали сучасний квадрокоптер EVO - ІІ, який завдяки надчутливому CMOS-датчику забезпечує якісні світлини навіть в умовах слабкого освітлення.

Разом із автомобілем та дроном на фронт відправили 2 системи глобального супутникового інтернету Starlink, ноутбук, принтер, дизельний генератор, тепловізор, лазерний далекомір та 4 комплекти зимових шин для мікроавтобуса.

Також наші воїни отримали більше двох десятків медичних аптечок і сертифікованих турнікетів та багато ліків. Саме ці речі зараз рятують людські життя.

2 вересня від колективу Національної академії СБУ передали морським піхотинцям два пікапи Nissan Navara.

Позашляховики купили та привезли із Бельгії. Автомобілі придбали за благодійні кошти співробітників НА СБУ та небайдужих волонтерів із Черкащини. Бійцям також передали тепловізор і лазерний далекомір, які допоможуть їм точніше вражати ворожі цілі.

25 серпня від колективу Академії СБУ військовим на фронт передали два мікроавтобуси: Citroen одній із танкових бригад і Ford Transit бійцям із Національної гвардії України. Разом із авто хлопцям також передали новий генератор.

20 липня співробітники Академії та курсанти передали бійцям однієї з військових частин автомобіль Ford Transit та два генератори.