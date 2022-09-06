Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Україна та Росія провели перший офіційний обмін тілами загиблих військовослужбовців 2 червня у Запорізькій області. Тоді відбувся обмін за формулою "160 на 160". Відтоді сторони обмінювалися загиблими ще вісім разів, включаючи сьогоднішній обмін.

Нагадаємо, що 2 вересня відбувся обмін полоненими: з полону повернулися 14 українських воїнів.