В Енергодарі пролунав потужний вибух, місто знеструмлено - мер [ Редагувати ]
В окупованому Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникла електрика та водопостачання. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз з'ясовуються.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС і Енергодар станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати двоє експертів.
У понеділок, 5 вересня, на Запорізькій АЕС після ворожого обстрілу відключили від мережі останній енергоблок.
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