Новий фільм з Коліном Фарреллом зірвав 13-хвилинні овації у Венеції [ Редагувати ]
Фільм Мартіна Макдонаха "Банши Ініширина" ("The Banshees of Inisherin") зірвав 13-хвилинні овації на Венеціанському кінофестивалі. Про це повідомляє Variety.
Щоправда, оплески могли затягнутися, оскільки виконавець однієї з головних ролей Колін Фаррелл порушив традиції та робив селфі у юрбі фанатів. Однак це не скасовує факту, що стрічку дуже тепло ухвалили, і, на думку Variety, вона у списку головних претендентів на нагороди.
У фільмі також знявся Брендан Глісон. Вони з Фарреллом зіграли двох найкращих друзів, які чомусь перестали спілкуватися. Їхній конфлікт зачепив усю сільську громаду на малесенькому ірландському острові Інішерин, де вони мешкають.
Макдонах, Глісон та Фаррелл вже працювали разом над фільмом "Залягти на дно в Брюгге" 2008 року. У цій чорній комедії актори втілили образи двох найманих убивць, які ховаються від правосуддя та свого боса.
Нагадаємо, що Колін Фаррелл зіграє суперзлодія Пінгвіна у новому серіалі про "Бетмена".
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