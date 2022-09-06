У Зеленського порекомендували стратегію для російських військ [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У російської армії може бути лише одна гарна стратегія у війні проти нашої країни. Вона полягає в організованому відступі з територій України.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Єдина добра стратегія для російських військ зараз - масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав він.
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