У російської армії може бути лише одна гарна стратегія у війні проти нашої країни. Вона полягає в організованому відступі з територій України.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Єдина добра стратегія для російських військ зараз - масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав він.