Трасс прийняла запрошення Зеленського найближчим часом відвідати Україну [ Редагувати ]
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Новий прем'єр-міністр Британії Ліз трас прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
У своїй першій телефонній розмові з іноземним лідером після вступу на посаду прем'єр-міністра трас підтвердила свою повну підтримку українському лідеру і заявила, що Україна може розраховувати на довгострокову допомогу Великобританії.
Лідери двох країн обговорили необхідність зміцнити міжнародну безпеку і заходи, необхідні для того, щоб перерізати потік коштів, що фінансують військову машину президента рф володимира путіна.
Лідери "висловили жаль" з приводу спроб глави Кремля використовувати енергію як зброю. Прем'єр-міністр заявила, що вкрай важливо, щоб шантаж росії не завадив заходу домогтися провалу путіна.
Важливо, щоб Україна домоглася успіху, а росія зазнала поразки, зазначила Трасс.
Ліз Трасс також провела телефонну розмову із Джо Байденом. Новий прем'єр Британії та президент США у першій телефонній розмові домовилися зміцнювати оборонний союз між країнами. Також лідери домовились працювати над поразкою росії в Україні.
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