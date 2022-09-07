Яка ситуація на фронті 7 вересня: карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Українські військові почали бої на заході від Балаклії. Про це свідчать данні на сервісі Deepstatemap.
Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.
Згідно з даними карти, вчора почалися бої на захід від Балаклії (Харківська область). Також росіяни заявили про втрату Вербівки і Яковенкове. Під контролем ЗСУ залишається і Майорське. При цьому ворог має певні успіхи біля Славного.
Крім того, українські бійці 128 бригади звільнили Нововознесенське в Херсонській області.
Станом на полудень 7 вересня ворог заявив про втрату Волохового яру.
Карта від британської розвідки
За даними британців, українські військові продовжують штурмувати ворога на півдні. Запеклі бої йдуть на трьох напрямках. Судячи з карти, українські війська впритул підійшли до Снігурівки (Херсонська область).
Що стосується наступу російської армії, то незначні успіхи у ворога спостерігаються на сході України. Там окупанти таке намагаються просунутися на трьох напрямках.
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