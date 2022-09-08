Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ. Наголосивши на тому, що їх заяви не збігаються одна з одною, що потребує "дешизофренізації".

Про це повідомляє Михайло Подоляк в Twitter.

"Ніякої паніки немає. Жодного контрнаступу немає. Жодних втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому"... Здається, "русский мир" потребує ще й тотальної дешизофренізації...", - написав він.