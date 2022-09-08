Лікарні, школи та будинки. Країна терористів знову завдала ударів по цих об'єктах на Донбасі. У Слов'янську напередодні від російських ракет під завалами триповерхівки загинуло троє людей. Один із них лікар, який повернувся додому з евакуації за теплими речами. Речі спакувати встиг, але вийти з квартири в бомбосховище часу вже не мав...

Ворог не може просунутись вперед на східному фронті, тож запускає ракети та кидає бомби, вбиваючи мирних громадян. Євген Соломін з новинами війни зі східного фронту.

Йо-мойо! Бедние люди!

Так виглядає "асвабаждєніє" у Сєвєродонецьку. Два місяці в окупації, а спроб повернути сюди хоч якесь життя - жодних.

У місті та довколишніх селах лишилося близько 8% від довоєнної кількості дітей шкільного віку. Їх окупанти намагаються загнати вчитися. Але не вистачає ані освітян, ані шкіл, бо росіяни їх перед тим розбомбили.

У Сєвєродонецьку 840 учнів. Вони на сходах отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому. Вдома немає ані світла, ані інтернету.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації.

У Старобільську окупанти пообіцяли батькам давати гроші за дітей, які йдуть до школи. За виплати треба залишити особисті дані. Так формують базу під можливий референдум та отримують інформацію, кого з чоловіків можна мобілізувати. А далі - пряма дорога на фронт.

Я за шампунью шел, военного билета нету (наші беруть в полон).

Цей "вояка" з окупованого Алчевська замість шампуню отримав зброю - вбивати українців. Але не встиг - потрапив у полон до десантника з Луганська.

Землячок, привет! Откуда ти? - Алчевск! - А я з Луганська! Ти прикінь! Повезло тебе, друже, будешь жить!

За даними військової адміністрації, в районі Лисичанська сили оборони працюють задля повернення окупованих територій. Місцеві зрадники задумалися над своєю долею.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Гауляйтери кажуть - почекайте жовтня-листопада, ось ваші нацики прийдуть і будуть все ремонтувати - чудова новина! Навіть вони розуміють, що звільнення Луганщини - неминуче.

На Донеччині окупанти просунутися не можуть, тож закидають прифронтові населені пункти ракетами. Слов'янськ напередодні зазнав масованого удару.

Не, мы в том подъезде. А здесь люди погибли. - А много людей? - Два, вверху и один внизу. Все погбли.

Руслан Осипенко, керівник Гу НПУ в Донецькій обл.:

Напередодні поліція проводила облік всіх, хто відмовився від евакуації. Проживала родина і одна особа була евакуйовані, і вона позавчора приїхала за речами, і трапився ось такий роковий випадок.

Рашисти зруйнували школу, поліклініку та будинок.

Двери входные вынесло! Нету входных дверей. Окон нет (плаче)...

Бахмут окупанти обстрілюють хаотично.

Палає Палац культури. Люди намагаються зберегти речі. Виносять майно. Що ще вціліло. Тут також розташовувався гуманітарний штаб. Тут все палає, багато диму, зала знищена.

Палац культури імені Мартинова у Бахмуті було збудовано у 1926 році. Пережив другу світову війну, але росіяни "демілітаризували".

У Краматорську російські терористи поцілили ракетою в приміщення психіатричної лікарні. Пацієнтів звідси заздалегідь евакуювали, і цього разу жертв вдалось уникнути.

Авдіївка під вогнем окупантів фактично з 2014 року. Прилітає цілодобово.

Що там? Всі живі? - Да! Шо такоє?! - Ранений? - Да!

Розтрощені будинки, уламки від снарядів на подвір'ях, вибухи, що не стихають та поранені мирні мешканці - такою є Мар'їнка сьогодні.

Ой! Надюха, Надюха держись! Будет все нормально. Держи!

По Кураховому окупанти почали гатити прямо під час евакуації.

Ничего мать! Так, а что сейчас прилетало? Да мы за хатой прятались! Мы что-то еще в машине пробило - в разные сторони.

На лінії фронту залишились в основному старші люди.

Люди! (бігає шукає) Он мати вмерла, а він тут. А де мати? В підвалі! Що забираем ее и тебя и поехали?! Та щас я штани одєну. Давай, накидай штани!

Евакуація нині - рулетка. Куди окупанти почнуть стріляти й коли - нікому невідомо.

Давайте, родные! Бабуль, я перетяну. Иди туда. К машине. Тихо-тихо, Тобик! Давай быстрей! Давай, мать! Давай, давай!

Цього разу евакуювалися на пробитих осколками від снарядів колесах. Проскочили живими й здоровими. Бус швидко відремонтують - і знов на лінію фронту.