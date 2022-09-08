Перетворити дітей на головних споживачів пропаганди. Такий прийом нині використовує Угорщина - вірний друг росії в ЄС. Антиукраїнську позицію найменшим громадянам країни офіційний Будапешт згодовує за допомогою державних підручників. Обурливі псевдофакти помітили першими журналісти угорського незалежного інтернет-порталу "Телекс". А в Україні резонансу щодо скандального підручника додала публікація "Європейської правди". Поки дітей змушують повірити у те, що Україна перетворилася у неспроможну державу - є дорослі, які у ці фейки вірять роками. Як працює російське лобі в Угорщині - розбиралася Марина Біленька.

Географія, 8 клас. Ось так виглядає той самий скандальний підручник, який промовисто перетворив Україну у неспроможну державу завдяки перекрученим, застарілим і взагалі неправдивим фактам. Зокрема - дітей переконують, що в Україні триває громадянська війна.

Цитата з угорського підручника "Географія. 8 клас":

У багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість - це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів.

Апогеєм стала ілюстрація, де Україну роздерають російський ведмідь та чоловіки з символікою США і Євросоюзу. Під цим малюнком укладачі підручника на повному серйозі питають дітей, цитую: "Кому має належати Україна?".

Журналіст Янош Хаас для угорського видання Telex:

Ось так ми говоримо про Україну? Про незалежну державу, частину якої - Крим, росія окупувала 2014 року, а потім анексувала на референдумі, який оскаржувала міжнародна спільнота. Про незалежну державу, яка зазнала нападу російської армії у лютому цього року, і яка з того часу веде свою національну оборонну війну проти російської армії за підтримки західних держав - мінус Угорщина.

У скандальному підручнику суверенітет нашої держави ставиться під сумнів переконаннями, ніби Україна - відстала держава.

Цитата з угорського підручника "Географія. 8 клас":

Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати чи не найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найбільш відсталих районів.

Перше видання примірника, який, до речі, у вільному доступі - датоване 2018 роком. Тобто, останні п'ять років угорських 8-класників програмують зневажати Україну. У вітчизняному МЗС вже відреагували.

Олег Ніколенко, представник МЗС України:

Українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику.

Викривлене сприйняття України й в дорослих угорців. Лакмусовим папірцем стала війна. 38 відсотків опитаних не погоджуються з твердженням, що путін є воєнним злочинцем, бо влаштував криваву бійню в Україні. Про це свідчать результати весняного дослідження "Завец Рисьорч". Цікаво, що переважна більшість симпатиків рф - провладні виборці.

Пітер Креко, директор угорського Інституту політичних досліджень та консультацій Political Capital:

Звинувачення жертви, а саме України в цьому конфлікті, а також Сполучених Штатів - дуже поширене серед правого електорату. Частково це є результатом багаторічної критики Заходу, яку озвучував уряд протягом останніх кількох років. А по-друге, це результат суперечливих меседжів влади, щоб утримати свій електорат.

Угорський уряд уже 12 років поспіль очолює Віктор Орбан. Він контролює усі гілки влади та за час свого правління запам'ятався у ролі лютого адвоката російського режиму. Так, офіційний Будапешт виступав проти антиросійських санкцій ще 2014-го - після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Друзі мої, наш інтерес полягає в тому, щоб ми не стали жертвами чужої війни. У цій війні ми не можемо нічого отримати, але ми можемо втратити все. Ми повинні триматися осторонь! Жоден угорець не повинен опинитися між українським ковадлом і російською кувалдою.

Для своїх прибічників Орбан створив альтернативну реальність, яка дедалі сильніше набуває вигляду кремлівського "Геббельс-тв". Угорська пропагандистська машина транслює вигідні владі меседжі, навіть якщо це - відверта брехня.

Ірен Хан, спеціальний доповідач ООН з питання про свободу переконань та їхнє вільне вираження:

Я бачу спотворене медіа-середовище в Угорщині, де плюралізм, різноманітність і незалежність ЗМІ ставляться під сумнів.

Водночас - провладна угорська верхівка потурає москві. Але так не було завжди.

На початку своєї політичної кар'єри Орбан був вкрай негативно налаштований проти рф і критикував залежність країни від російського газу.

Видання "Інсайдер" раніше писало, що у путіна може бути компромат на Орбана.

І це одна з імовірних причин зміни риторики угорського прем'єра.

Відносини Угорщини та України спіткала криза ще у вересні 2017-го року - після ухвалення Києвом освітнього закону, який в Будапешті оцінили як наступ на права угорської нацменшини на Закарпатті. Відтоді угорська сторона не раз потрапляла у скандали за свої антиукраїнські висловлювання.

З початком війни Орбан заборонив постачати Україні зброю через свою територію. І став єдиним європейським лідером, який блокував ембарго на російську нафту.

І замість того, щоб позбавлятися від енергозалежності - ще більше підсаджує країну на газову голку Кремля.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Подобається нам це чи ні, але ми будемо продовжувати переговори з росіянами про збільшення постачання газу в Угорщину. Найближчими днями ми це узгодимо з "Газпромом" і підпишемо угоду, за якою з вересня будемо отримувати більші щоденні постачання палива з росії. Знову ж, подобається вам це чи ні.

Невдовзі після цієї заяви - Угорщина приголомшила ЄС черговою витівкою. Вимагала зняти санкції з трьох російських олігархів - Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Інакше Будапешт обіцяв блокувати продовження ще на пів року раніше запровадженні персональні обмеження проти російських еліт і представників режиму путіна.

Засідання відбудеться 15 вересня, і рішення має бути одностайним. І хоча напередодні стало відомо, що Угорщина влаштовувати демаршу не буде, але лобіюватиме часткове зняття санкції з рф і надалі. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи - Рікард Юзвяк.