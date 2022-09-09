Вчені виявили, що більш високий рівень фізичної активності та проведення менше часу у сидячому положенні можуть знизити ризик раку молочної залози. Про це пише Sky News.

Зараз існує чіткий причинно-наслідковий зв'язок між фізичними вправами та зниженням ризику раку молочної залози. Використовуючи в дослідженні метод генетичного прогнозування під назвою Менделівська рандомізація, команда, що включає експертів з університету Брістоль, заявила, що фізичні вправи знижують ризик розвитку цього виду раку.

Для нового дослідження експерти включили дані 130 957 жінок європейського походження, з яких 69 838 мали пухлини, які почали поширюватися; 6 667 осіб з пухлинами, у яких цього ще не було, і групу порівняння з 54 452 жінок без раку молочної залози.