Рак молочної залози: названо нову причину [ Редагувати ]
Вчені виявили, що більш високий рівень фізичної активності та проведення менше часу у сидячому положенні можуть знизити ризик раку молочної залози. Про це пише Sky News.
Зараз існує чіткий причинно-наслідковий зв'язок між фізичними вправами та зниженням ризику раку молочної залози. Використовуючи в дослідженні метод генетичного прогнозування під назвою Менделівська рандомізація, команда, що включає експертів з університету Брістоль, заявила, що фізичні вправи знижують ризик розвитку цього виду раку.
Для нового дослідження експерти включили дані 130 957 жінок європейського походження, з яких 69 838 мали пухлини, які почали поширюватися; 6 667 осіб з пухлинами, у яких цього ще не було, і групу порівняння з 54 452 жінок без раку молочної залози.
Результати показали, що загальна активність була пов'язана зі зменшенням ризику раку молочної залози приблизно на 40%, тоді як активна активність (три або більше днів на тиждень) була пов'язана з аналогічним зниженням ризику раку молочної залози в пре-або перименопаузі. Більш широке впровадження активного способу життя може знизити тягар найпоширенішого раку у жінок.
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