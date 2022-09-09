Вперше в Україні. У Львові розпочали виготовляти бронежилети для дітей. Вага захисної амуніції - два кілограми. І вона захищає від осколків артилерії та від куль пістолетів. Використовувати бронежилети планують під час евакуації дітей із зони бойових дій. Деталі - в сюжеті Христини Гашенко.

Регулюється за розміром, щоб можна було підібрати комфортно для дитини різного віку. Є три розміри бронежилету для дітей різного віку, а кожен з них ще й має багато регулювальників.

9-річна Анжеліка приміряє бронежилет. Для чого він - добре знає, бо сама із батьками переїхала до Львова із Харкова.

Анжеліка, 9 років:

Якщо стріляють, щоб не пошкодити оці органи, в касці не дуже добре, вона важка. А жилет у ньому добре.

У цьому бронежилеті немає металевих пластин.

Чехол бронежилету зроблений із кордури як і всі бронижелети військовго призначення. Всередині є м'який балістичний пакет що виготовлений із надвисокого молекулярного поліетилену.

Головне - бронежилет надійний, запевняють розробники.

Юрій Федоров, заступник голови правління Львівського оборонного кластера:

Цей бронежилет є для того, щоб зупиняти саме уламки від артилерії та РСЗВ.

Матеріали для пошиття бронежилетів розробники шукають в іноземних партнерів.

Христина Гашенко, кореспондентка:

У комплекті кевларова каска. Вона менших розмірів. Але таких в Україні бракує. Тому ці каски виробники шукають за кордоном.

Бронежилет львівські розробники виготовили на замовлення ювенальної служби, яка евакуює дітей із зони бойових дій. Дизайн, як і колір, погоджували із правоохоронцями. Спеціально обирали яскравий.

Антон Федченко, керівник відділу комунікації Львівського оборонного кластера:

…по-перше, цей колір виділяє дитину із поміж інших об'єктів людей, тобто людина яка відповідальна за евакуацію зможе легко побачити цю дитину.

Наразі із 500 замовлених готові 30 бронежилетів. Невдовзі їх відправлять на Донбас.

Антон Федченко, керівник відділу комунікації Львівського оборонного кластера:

Це не індивідуальний засіб захисту, ми його розробляли спеціально для того, щоб його після евакуації можна було зняти та передати на нову евакуацію. Він пошитий так, щоб його можна було почистити, легко знімати та легко одягати.

Собівартість такого бронежилета - 500 доларів. Втім їх не продаватимуть, а виготовлятимуть на замовлення держави чи волонтерів. Марія Чогунова мама Анжеліки, впевнена, така амуніція вкрай необхідна для дітей. Бо ж самі тікали із під обстрілів рашистів.

Мар'яна Чогунова, біженка із Харкова:

Ти не розумієш чи може щось прилетіти тут і зараз, чи може десь в дорозі якби він у нас був в той час, ми б спокійніше їхали, на жаль не було. Але я гадаю, що він усім потрібен діткам.

У планах розробників, у бронежилети вшити спеціальні датчики, які зможуть показувати точне місцеперебування дітей під час евакуації.