Коли кожне життя важливе. На Донеччині триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Нерідко поліцейським доводиться витягати заручників російської агресії буквально з пекла - зі зруйнованих будинків. Як минув черговий рейс екіпажу "Білий янгол" - у наступному матеріалі.

Безліч розтрощених будинків, уламки від снарядів на подвір'ях, і суцільний розпач навколо…

Сьодня мать вмерла, а он тут… - А де мати? - У дворі… - Ну что, забираем ее и тебя забираем, поехали отсюда. - Зараз, я штани надіну… - Накидай штани давай.

Така ситуація нині у Мар'їнці та навколишніх селах Донеччини. Тамтешні жителі не можуть самотужки покинути зону бойових дій. Залишати їх із бідою наодинці поліцейські екіпажу "Білий янгол" - відмовляються.

Переступай. - Подсади его. - Давай-давай, убирай, я закрою двері.

Найчастіше евакуйовувати нині доводиться стареньких людей, кажуть правоохоронці.

Давайте, родные, давайте. Бабуль, я перетяну. Давай, давай - к машине!

Порятунок мирних жителів відбувається під постійний супровід ворожих обстрілів.

Давай, родной! Давай-давай туда. - Вася, Вася, запрыгивай тоже! - Давай! Давай, поехали!

Село Георгіївка. Внаслідок обстрілу під завалами опинилася жінка - її накрило "з головою" уламками від будинку. Правоохоронці першими прибули на місце події.

Надюха… Надюха, все нормально.

Поліцейські оглянули постраждалу на наявність поранень та кровотечі й, не гаючи часу, доставили її в лікарню.

Привалило, откопали. Привалило домом. - Туда откатывайте, сейчас.

Правоохоронці вкотре закликають жителів Донеччини не чекати до останнього та полишати небезпечні райони. Адже це питання збереження життя.