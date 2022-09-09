Що буде з курсом валют наступного року: пояснення економіста [ Редагувати ]
Курс долара та євро в Україні наступного року залежатиме від стану української економіки в умовах війни, а також експорту агропродукції та металопродукції, а також ІТ-сектору. Про це в інтерв’ю "ФАКТАМ" розповів керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів "АНТС", економіст Ілля Несходовський.
У нас фактично були дві основні статті експорту - агропродукція, металопродукція, а також ІТ-сектор. Сьогодні по всім позиціям спостерігається спад.
Щодо агропродукції. Фактично ми не маємо можливості експортувати її за кордон в потрібних обсягах плюс окупована територія.
Металургійна продукція. Не можемо відправляти метал за кордон плюс руйнація підприємств: більшість з них дислокуються в зоні бойових дій або на окупованій території.
ІТ-сектор. Іноземці почали відмовлятись від контрактів з українцями, оскільки є певний ризик їх невиконання.
Якщо ми відновимось і вирівняємо зовнішній баланс, тоді утримаємо курс на нинішньому рівні. Компенсацією цього курсу є допомога, що надходить із-за кордону. Оскільки курс ще б більше впав, якби нам не допомагав Захід.
На наступний рік все залежатиме від того, чи зможемо ми розблокувати порти і відправляти наше зерно, чи вдасться відновити діяльність металургійних підприємств.
Якщо українська влада зробить кроки по всім цим напрямам, "тоді матимемо великий плюс і навіть профіцитний баланс, звісно плюс зовнішня допомога". А якщо ні, то цифри, коли долар коштуватиме 48 грн, а євро 50 - цілком реальні.
Водночас економісти та фінансисти наголошують, що робити прогноз щодо курсу гривні на наступний рік - неправильно, оскільки є дуже багато факторів, які неможливо визначити. Найголовніший - як надалі розвиватиметься війна.
Нагадаємо, що 1 вересня курс долара США сягнув максимуму за 20 років.
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