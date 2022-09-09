На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ 8 вересня знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, близько 13.30, на Донеччині, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 9 вересня серпня окупанти втратили в Україні 211 вертольотів і 239 літаків.
Нагадаємо, що 7 вересня ЗСУ збили два "штурмовики" Су-25 і гелікоптери Ка-52 та Мі-24.
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