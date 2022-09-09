Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ 8 вересня знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, близько 13.30, на Донеччині, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Ка-52

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 9 вересня серпня окупанти втратили в Україні 211 вертольотів і 239 літаків.

Нагадаємо, що 7 вересня ЗСУ збили два "штурмовики" Су-25 і гелікоптери Ка-52 та Мі-24.