Полонених українських військових катують, доступу до них росія не дає - ООН [ Редагувати ]
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Росія не надає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.
Про це заявила очліьниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на пресконференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.
В моніторинговій місії ООН висловили занепокоєння тортурами українських військовополонених.
"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.
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