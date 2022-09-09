Росія не надає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.

Про це заявила очліьниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.

В моніторинговій місії ООН висловили занепокоєння тортурами українських військовополонених.

"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.