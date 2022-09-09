Україна вимагатиме від росії 300 млрд доларів [ Редагувати ]
Україна буде домагатися від росії репарацій у розмірі 300 млрд доларів у зв'язку зі збитками, які були нанесений через повномасштабне вторгнення.
Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke Deutsche Welle.
Повідомляється, що на Генеральній Асамблеї ООН Україна збирається домогтися прийняття резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.
"Ми хочемо отримати компенсацію за весь збиток, який росія завдала Україні своєю агресивною війною", - сказав Малюська.
При цьому, як зазначає видання, втрати, понесені Україною від повномасштабного вторгнення росії, оцінюються набагато вище. Однак сума в 300 млрд доларів відповідає активам Центробанку росії в країнах G7, заморожених через санкції.
Київ запросив доступ до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств і конфіскованої власності російських олігархів.
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