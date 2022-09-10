Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель ленд-лізу для України. Втім, закон набуде чинності у термін - з 1 жовтня, тому ленд-лізу точно бути, об'єм грошей по цій програмі вже визначено.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю РБК-Україна.

Нюанси і деталі, яким ленд-лізу бути, ще досі обговорюються, зазначив він. Міністр вважає, що у будь-якому випадку це не буде схоже на модель ленд-лізу як під час Другої світової війни, коли США надавали підтримку СРСР та Великобританії на поворотній основі.

"Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що скоріш за все дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки. Моя задача - проконсультувавшись з Генштабом, взявши їх потребу, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети", - сказав Резніков.

В чому ідея ленд-лізу? Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, будуть йти в економіку Сполучених Штатів, на підтримку ВПК.

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"Наприклад, вони зі складів дають нам ракети для HIMARS. Це означає, що компанія, яка їх виготовляє, почне виробляти, щоб заповнити ці склади. Тобто ми їх забрали, а вони мають собі на склад це покласти, нехай через 2-3 роки", - зазначив урядовець.

Поки ж ленд-ліз не запрацював, Україна отримує допомогу від США по решті чотирьом програмам. "Вони гроші продовжують виділяти, отримують дозволи в Конгресі, Сенаті і потім фінансують ті чи інші програми", - додав міністр.