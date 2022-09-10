Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО. Про це повідомляється у Facebook.

Це питання було одним із найважливіших під час засідання міністрів оборони країн-партнерів "Рамштайн-5".

Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам.

За його словами, окрім порушуваного питання щодо сфери ППО/ПРО, не мало важливим є і те, що Україна вже отримала від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК Iris-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяці.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна отримала вже сотні одиниць 105-мм та 155-мм артилерії та боєприпаси для них.

Тільки 155-мм калібру у нас 7 типів гармат та САУ. Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM вже лишають ворога без радарів.

Крім того, він звернув увагу, що компанію українським "Нептунам" склали ракети Harpoon та підкреслив важливу річ, між "Рамштаном-4", який відбувся у липні, і "Рамштайном-5" минуло 50 днів, а за цей період наші американські партнери оголосили 5 пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже 5,5 млрд доларів.