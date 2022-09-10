З Донеччини вдалося евакуювати майже 15 тисяч людей

Бахмут - найстаріше місто Донеччини та перша столиця Донецького краю - сьогодні відзначає свій день народження. Йому 451 рік. Спустошений, розбомблений, але нескорений Бахмут рашисти "привітали" новими обстрілами. Одну людину - вбили, ще 5-тьох - поранили. Загиблі є і в Ягідному. У вогні Костянтинівка. На Луганському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Тут фіксують концентрацію сил росіян у районі Сватового. Ймовірно, орки готують підсилення. Євген Соломін із новинами - зі східного фронту.

Пушки БС-3, військові екскаватори, машини "Нива", бронетранспортери, мотолиги, КАМАЗи зі свіжими росіянами - все це відучора рухається з Луганська через Новоайдар та від кордону через окуповані Старобільськ і Троїцьк у бік Сватового. Це російське так зване угруповання "нуль" чи "о", яке помітили на окупованих територіях Донбасу.

У Сватовому вся ця техніка концентрується. Імовірно, окупанти планують цим підсилити свої позиції у сусідньому Куп'янську. Частина військ розмістилася у селах між Сватовим та Куп'янськом. Місцеві повідомляють, що бояться виходити на вулиці, аби не натрапити на "п'яних свинособак".

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Росіяни підтягують до Сватового резерви, аби спробувати зупинити контрнаступ наших Збройних сил.

У Сватовому окупанти розгортають польові медичні намети. Аби українська армія все це не рознесла вдрузки, росіяни почали гатити в чисте небо, лякаючи птахів та місцевий люд.

Вночі окупанти задіювали ППО і в Луганську, хоча прильотів не було.

Тим часом вояки з терористичної "лнр" більше не хочуть отримувати грамоти та медальки, і почали бунтувати. Мовляв, з автоматами ходити не проти, але воювати - ні! Хочуть лише морально підтримувати окупантів.

Колаборанти та зрадники отримали наказ негайно зібрати на окупованих територіях до 10 тисяч чоловіків і відправити на війну. Виконати плани "мобілізації" без залучення свіжої сили з нещодавно захоплених територій не вдасться.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Рашисти почали "мобілізовувати" чоловіків в окупованих Сєвєродонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах, які орки загарбали після 24 лютого. Псевдореферендуму найближчим часом не буде, дякуючи відмінній роботі ЗСУ та партизанів. Лунають нові дати від позорників-росіян - тепер планують на листопад… Ну-ну.

На Донеччині окупанти з росії вели обстріли у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

Бахмут зазнав найбільшої шкоди: за попередню добу рашисти тут вбили 8 людей, поранили 17-тьох. Пошкоджено більше 30 об'єктів - приватні та багатоповерхові будинки, крамниці, Палац культури та адмінбудівлі.

Вогнем накрило ринок - пошкоджено 107 яток. У місті четвертий день немає води та електрики - ремонт неможливий через активні бойові дії. У Покровському районі рашисти розносять снарядами Мар'їнку, Красногорівку, Максимільянівку та Авдіївку.

У Краматорському районі під вогонь потрапили Слов'янськ та Костянтинівка. Є влучання в підприємство та будинки.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка.

У Слов'янську пошкоджені складські приміщення та будівля технікуму.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Не дуже добрий ранок. Ніч пройшла неспокійно. Місто знову обстріляли. Тримаймось, ми разом.

Окупанти напередодні завдали удари і по Донецьку. Хаотично обстріляли різні райони окупованого міста. Є загиблі та поранені мирні громадяни.

Поблизу Торецька тривають активні бойові дії. І активна евакуація.

З Донеччини вдалося евакуювати майже 15 тисяч людей, з них 2 з половиною з них - це діти. До зими регіон має залишити якнайбільше мешканців, адже опалення тут навряд чи буде.