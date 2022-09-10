Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.

У ньому взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Національної гвардії Юрій Лебідь,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися:

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,

командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов

командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

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Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.

Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.

Нагадаємо, що окупанти оголосили про "перегрупування військ" з-під Балаклії та Ізюма на Донеччину.