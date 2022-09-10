Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача щодо безпеки звільнених населених пунктів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.
У ньому взяли участь:
- міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- командувач Національної гвардії Юрій Лебідь,
- командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
- т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися:
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,
- командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов
- командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.
Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.
Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.
Нагадаємо, що окупанти оголосили про "перегрупування військ" з-під Балаклії та Ізюма на Донеччину.
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