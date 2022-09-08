Зеленський провів нове засідання ставки головнокомандуючого [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.
У засіданні ставки взяли участь:
- міністр оборони Олексій Резніков;
- заступник мінастра оборони Ростислав Замлинський;
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;
- командувач Національної гвардії Юрій Лебідь;
- командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко;
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
- заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися:
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;
- командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський;
- командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов;
- командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.
Крім того, на нараді був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська.
Нагадаємо, що останнє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у неділю, 4 вересня.
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