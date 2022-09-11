Російські окупанти можуть найближчим часом вчергове здійснити обстріл Запорізької АЕС. У притаманній манері ворог хоче звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, було отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження".

"Наголошуємо: російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - закликали в ГУР.