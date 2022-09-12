Остання подорож Її Величності королеви. Похоронна процесія залишила замок у Балморалі і на кілька днів зупинилася в Шотландській столиці.

Яким буде подальший траурний маршрут, як прощаються з Єлизаветою Другою її піддані. І чи слідкувала королева за подіями в Україні - розповість наша бритаснька кореспондентка Світлана Чернецька.

Так починається остання подорож Її Величності Єлизавети Другої. Катафалк покидає стіни замку, де королева провела останні два місяці життя. Траурна процесія направляється до Шотландської столиці - в офіційну монаршу резиденцію - Голірудський палац. Зазвичай цей маршрут займає близько двох з половиною годин. Але цього разу - усі шість. Бо у кожному селищі та містечку вздовж дороги вишиковуються люди, аби провести улюблену королеву в останню путь.

В абсолютній тиші проводжають піддані Її Величність. Під колеса катафалка летять квіти. На очах багатьох сльози. Шотландка Елізабет Александер народилася в день коронації монархині. З дитинства вважала її невід'ємною частиною свого життя.

Елізабет Александер, мешканка Шотландії:

Це наче рідна людина померла, переповнює сум від розуміння, що її більше з нами не буде. Для мене було дуже важливо бути сьогодні тут.

Оплесками зустрічають королеву в Единбурзі. Вже пообіді її дубову труну, вкриту шотландським королівським прапором, виставлять у соборі святого Джайлза. Попрощатися із Її Величністю зможе кожен охочий. Труна залишатиметься закритою. Наразі королеву супроводжує лише єдина дочка принцеса Анна з чоловіком. Старший син Його Величність Чарльз Третій вже зайнятий монаршими обов'язками.

Протягом вихідних Чарльза Третього офіційно проголосили королем в усіх чотирьох регіонах країни: Англії, Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії. Це були яскраві традиційні церемонії, які відвідали тисячі людей по всьому королівству.

Тим часом британські високопосадовці продовжують ділитися найяскравішими спогадами про Її Величність. Зокрема, на початку весни на аудієнцію до Єлизавети Другої потрапив голова збройних сил королівства.

Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії:

Люди кажуть, що вона була, мабуть, найбільш добре поінформованою людиною на планеті. І для тих, хто мав привілей побувати у неї на приватній аудієнції, було потім над чим подумати. Востаннє я бачив Її Величність у Віндзорському замку у березні, це було після нападу росії на Україну. Звичайно, що вона мала розуміння того, що відбувається і поділилася своєю думкою. Бо ж перебувала на престолі з часів Сталіна і зустрічалася майже з кожним російським лідером.

Насправді не лише Її Величність підтримувала український народ в боротьбі проти окупантів, вся королівська родина захоплювалася сміливістю та незламністю українців. А майбутній король з дружиною навіть відвідав українську церкву в Лондоні на знак солідарності.

Я мушу сказати, що ми з дружиною глибоко зворушені усім, що ми почули під час цього візиту. А найбільше надзвичайною мужністю, щедрістю, силою духу української громади перед обличчям такої жахливої агресії.

Лише завтра ввечері (у вівторок) тіло Її Величності доправлять сюди, до Букінгемського палацу. Транспортувати вирішили не залізницею, а літаком. У Лондоні труна пробуде аж до самого похорону - 19-го вересня. Люди ж продовжують приносити квіти під стіни резиденції, букетами встелені й галявини у найближчих парках.