У Польщі підстрелили українця за напад на поліцейських з ножем [ Редагувати ]
У Польщі українець з ножем напав на поліцейських і завдав їм поранення. Правоохоронці застосували зброю. Про це повідомляє Ukrayina.Pl.
Інцидент стався у четвер, 8 вересня, у Томашові Любельському. Правоохоронці отримали виклик про чоловіка, який лежить на тротуарі на вулиці Костюшка. Коли поліцейські спробували його підняти, він дістав ніж і накинувся на них.
Один із силовиків дістав пістолет і вистрілив нападнику в ногу. Це дозволило його затримати.
Зловмисником виявився 24-річний громадянин України. Його та поліцейських, яких він поранив, доставили до лікарні. Один з офіцерів отримав легке поранення і був виписаний. Другого перевели до клініки в Любліні через серйозне поранення руки.
24-річному хлопцю інкримінували замах на вбивство поліцейських і напад на службових осіб із застосуванням зброї. У Польщі за це передбачено довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що у Польщі припиняють міняти українську гривню на злоті.
по темі
У Чернівцях поліція затримала одеського кримінального авторитета, якого підозрюють у допомозі окупантам. На сайті Нацполіції повідомили, що затриманий - уродженець РФ Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження
У Львові житель Харкова кинув гранати в патрульних поліцейських і салон їхнього службового автомобіля. Йому загрожує довічне позбавлення волі
Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала $580 тис.
Чоловіча збірна Італії обіграла команду Польщі у фінальному матчі чемпіонату світу з волейболу. Матч завершився з рахунком 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 на користь збірної Італії. Італійська команда виграла усі матчі на чемпіонаті світу. Для команди Польщі ця поразка стала єдиною на турнірі
Поліцейські вже працюють на звільнених територіях Харківської області