У Польщі українець з ножем напав на поліцейських і завдав їм поранення. Правоохоронці застосували зброю. Про це повідомляє Ukrayina.Pl.

Інцидент стався у четвер, 8 вересня, у Томашові Любельському. Правоохоронці отримали виклик про чоловіка, який лежить на тротуарі на вулиці Костюшка. Коли поліцейські спробували його підняти, він дістав ніж і накинувся на них.

Один із силовиків дістав пістолет і вистрілив нападнику в ногу. Це дозволило його затримати.

Зловмисником виявився 24-річний громадянин України. Його та поліцейських, яких він поранив, доставили до лікарні. Один з офіцерів отримав легке поранення і був виписаний. Другого перевели до клініки в Любліні через серйозне поранення руки.

24-річному хлопцю інкримінували замах на вбивство поліцейських і напад на службових осіб із застосуванням зброї. У Польщі за це передбачено довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Польщі припиняють міняти українську гривню на злоті.