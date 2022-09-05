Цей тиждень - останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це повідомляє Національний банк Польщі.

Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року.

За час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тис. таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

На початку вересня польські прикордонники повідомили, що після 24 лютого до Польщі в'їхало 6 млн українців. У напрямку з Польщі до України за цей період перетнули кордон 4,2 млн осіб.

Нагадаємо, українським банкам дозволили продавати населенню більше валюти.