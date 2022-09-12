Українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в Facebook.

Масштабний контрнаступ українських військових у Харківській області розпочався на початку вересня. На сьогодні ЗСУ звільнили майже всю Харківську область, а також кілька населених пунктів у Донецькій області.

Крім того, останніми днями Україна повернула контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області.