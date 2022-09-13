У вівторок, 13 вересня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу не змінився - 41,10 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,25 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 40,25 грн (40,20- 12 вересня)

продаж - 41,10 грн (41,10 - 12 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 40,05 грн (39,90 - 12 вересня),

продаж - 41,25 грн (41,20 - 12 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,00 грн (8,00 - 12 вересня),

продаж - 8,60 грн (8,60 - 12 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня).

У той же час курс євро на 13 вересня становить 37,097 гривень за євро (+0,3858 грн).