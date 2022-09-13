В Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Офіс президента.

Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти рф до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

Рекомендації щодо безпекових гарантій для України презентували керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Києві.

У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору - спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.

Передбачається багаторівневий підхід до гарантій: основна група союзників має взяти на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки ЗСУ, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

Гаранти повинні утримуватися від скасування санкцій проти росії, узгоджених з 2014 року, допоки москва:

не припинить агресію проти України;

не гарантує, що в майбутньому не нападе на Україну;

не компенсує Україні збитки, завдані під час вторгнення.

Запропоновані рекомендації передбачають:

Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням росії.

Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО.

Гарантії безпеки повинні окреслюватиму низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Вони повинні бути політично та юридично обов’язковими для виконання.

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, а також заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти рф, а також може містити додаткові компоненти, як угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО та регіональні угоди про безпеку в Чорному морі.

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

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