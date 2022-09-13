Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна від партії "Голос" замість Рустема Умєрова, який очолив Фонд державного майна. Про це повідомляє ЦВК.

Комісія отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова (був обраний на позачергових виборах-2019 від партії "Голос"). Він написав заяву про складення депутатських повноважень.

ЦВК розглянула Постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (№21 у виборчому списку партії "Голос").