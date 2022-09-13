У Верховній Раді з’явився новий депутат [ Редагувати ]
Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна від партії "Голос" замість Рустема Умєрова, який очолив Фонд державного майна. Про це повідомляє ЦВК.
Комісія отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова (був обраний на позачергових виборах-2019 від партії "Голос"). Він написав заяву про складення депутатських повноважень.
ЦВК розглянула Постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (№21 у виборчому списку партії "Голос").
Олексій Сівірін - фінансист, старший бізнес-аналітик ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна", зараз йому 28 років. Восени 2019 року Сівіріна призначили заступником міністра культури, молоді та спорту. Тоді відомство очолював Володимир Бородянський.
Олексій Сівірін
Нагадаємо, що 7 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова головою Фонду державного майна України.
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