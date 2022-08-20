У Раді з'явилася нова депутатка (фото) [ Редагувати ]
У Верховній Раді з'явилася нова народна депутатка від партії "Слуги народу" Валентина Короленко. Про це повідомляє ЦВК.
Комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом (№145 у виборчому списку партії "Слуга народу").
ЦВК повідомляє, що №142 у виборчому списку партії "Слуга народу" Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандата
Водночас комісія скасувала реєстрацію Дмитро Єрмоленко як кандидата в народні депутати за його ж заявою.
Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Вона має дві вищих освіти за спеціальностями "Правознавство" і "Фінанси та кредит". Донедавна вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.
Валентина Короленко
Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити генеральним прокурором народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна. Народні депутати підтримали його кандидатуру.
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