У Верховній Раді з'явилася нова народна депутатка від партії "Слуги народу" Валентина Короленко. Про це повідомляє ЦВК.

Комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом (№145 у виборчому списку партії "Слуга народу").

ЦВК повідомляє, що №142 у виборчому списку партії "Слуга народу" Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандата

Водночас комісія скасувала реєстрацію Дмитро Єрмоленко як кандидата в народні депутати за його ж заявою.

Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Вона має дві вищих освіти за спеціальностями "Правознавство" і "Фінанси та кредит". Донедавна вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Валентина Короленко

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити генеральним прокурором народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна. Народні депутати підтримали його кандидатуру.