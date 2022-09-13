Ніколи не було - і ось знову. Цієї ночі поновилися бойові дії у Нагірному Карабаху. Вірменія стверджує: її території обстріляли близько опівночі азербайджанські збройні сили. Натомість у самому Азербайджані винуватять вірменську сторону - мовляв, ті навмисне замінували прикордонні регіони. Єреван уже попросив допомоги в росії. Що з цього вийшло, дивіться далі.

Так іще рік тому виглядав кордон між Вірменією та Азербайджаном. Наприкінці травня в одному з сіл затримали шістьох вірменських солдатів - ті начебто планували різного роду провокації у прикордонних регіонах. Головне, щоб зірвати перемир'я. Та до минулої ночі тут було тихо.

А ці кадри зафільмували вірменські спостерігачі напередодні - як азербайджанські збройні сили буцімто просуваються вглиб вірменських територій.

У ніч на вівторок у Нагірному Карабаху почалися бойові дії. У Міноборони Азербайджану переконані - в загостренні конфлікту винна Вірменія. Мовляв, тамтешні війська замінували прикордонні райони та шляхи постачання між позиціями азербайджанських солдатів. Тож Азербайджан застосував локальні контрзаходи проти ворога - щоб гарантувати безпеку державних кордонів і придушити провокації Вірменії.

Заступник керівника прес-служби міністерства оборони Азербайджану:

За останній місяць відбувались провокації збройних сил Вірменії уздовж державного кордону, а також випадки інтенсивного обстрілу позицій азербайджанської армії з застосуванням різнокаліберної зброї. Водночас Вірменія зосередила наступальну зброю, важку артилерію та військових на кордоні. Усі ці факти демонструють, що Вірменія готує широкомасштабну військову провокацію.

Натомість у Вірменії вже підраховують жертв. За даними тамтешнього оборонного відомства, у нічних боях загинули 49-ть солдатів.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Азербайджан винуватить у провокаціях нас - і каже, що лише дав відсіч, але не починав першим. Це не відповідає дійсності. І я обіцяю невдовзі надати вагомі докази того, що Вірменія зазнала атаки.

На тлі різкого загострення вірменський прем'єр провів уночі засідання Ради Безпеки. А потому оголосив - звернеться по допомогу до росії - на підставі договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу в межах ОДКБ - Організації договору з колективної безпеки. Інакше кажучи, східного аналога НАТО. В Азербайджану у цьому конфлікті - свої союзники.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Можливість зберегти мир і стабільність є і завжди була. Та Вірменія чомусь постійно провокує Азербайджан - що й сталося вчергове минулої ночі. Та хай там як, а я наголошу - ми напризволяще Азербайджане не кинемо.

Припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів сторони терміново закликали Держсекретар США Ентоні Блінкен і президент Франції Еммануель Макрон. До регіону в якості посередника терміново вилетів спецпредставник ЄС Тойво Клаар. Нагадаємо, конфлікту між Вірменією та Азербайджаном уже понад 30-ть років. Етнічні зіткнення, що почалися у 1988-му, періодично загострюються. Остання гаряча фаза сталася восени 2020-го. У підсумку під контроль Азербайджану перейшла більшість територій спірного анклаву. А в самому Нагірному Карабаху розмістилися російські "миротворці".