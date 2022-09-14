Зупинити кровотечу, накласти турнікет, надати першу допомогу, використовуючи те, що є під рукою. Протягом 6 годин американський інструктор навчав миколаївців як врятувати життя в екстремальних умовах. Особливістю курсу є те, що його проводять за стандартами НАТО. А ще він передбачає не лише теорію, а й практичні тренування. На них побувала і наша миколаївська кореспондентка Марина Михайловська.

Джейнсон показує, як зупинити кровотечу підручними засобами. Якщо рана серйозна, а професійної аптечки поруч немає, підійде і звичайна хустинка. Чоловік - колишній військовий з бойовим досвідом, тож із прийомами тактичної медицини добре знайомий. Тепер приїхав навчати цьому і українців.

Джейсон Раінд - інструктор з тактичної медицини:

Я читав новини з 2014-го року. А в січні та лютому почув, що це має статися. Я був здивований, як український народ об'єднався і що вони роблять разом для перемоги.

Джейнсон - американський інструктор з тактичної медицини. В Україну приїхав волонтером. Разом з благодійним фондом "Герої України" навчали першій допомозі спочатку військових з передової. А тепер і цивільних.

Олекандра Блінцова - організатор курсів:

Якщо, наприклад, ми працюємо з цивільними, то алгоритм MARCH - це стандарт НАТО, він викладається для цивільних. Якщо працюємо з військовими або з ТРО, то підлаштовуємо під них, даємо більше специфіки по воєнній тематиці.

Віталій - працівник банку, але навички домедичної допомоги вже неодноразово використовував у мирний час - допомагав постраждалим в ДТП. Чоловік переконаний, в умовах війни свої знання має поглибити.

Віталій Ворона - слухач курсів з тактичної медицини:

Якщо доведеться попасти в таку ситуацію, думаю, все одно треба буде це використовувати. Треба конспектувати, може зафотографувати, щоб запам'ятати, більше переглядати вдома, як потрібно це робити.

Не лише знати, як поводитися, але і мати необхідні засоби. Це для мешканців Миколаєва актуально як ніколи. Адже обстріли міста тривають ледь не щодня. Інструктор радить мати завжди з собою хоча б турнікет для зупинки крові, але краще - аптечку.

Такі курси з тактичної медицини волонтери проводять не лише в Миколаєві, але і виїжджають в сусідні громади. Всі заняття безкоштовні.