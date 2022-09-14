Окупанти атакувала житлові будинки Краматорська (фото) [ Редагувати ]
Вночі середи, 14 вересня, окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Про це повідомляється у Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
Ракети С-300 потрапили до житлового сектору.
Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування будинків.
За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета (за попередніми даними, С300) впала прямо посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше 3 приватних будинків; від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.
Росіяни навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися.
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